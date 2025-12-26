Babiš telefonoval s Trumpem. Probrali válku, migraci a V4
26. 12. 2025 16:44 Domácí
Český premiér Andrej Babiš v pátek telefonoval s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, oznámil to na sociální síti X. Podle Babiše probrali válku, migraci, regionální uskupení čtyř středoevropských zemí V4 či o návštěvu v Bílém domě, při které se politici spolu s manželkami Monikou a Melanií setkali v březnu 2019.
