VIDEO: Babiš: Vláda by neměla upřednostňovat uprchlíky nad našimi občany Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš: Vláda by neměla upřednostňovat uprchlíky nad našimi občany

Expremiér Andrej Babiš ve svém pořadu Čau, Lidi! uvedl, že je přesvědčen, že vláda by měla dělat vyvážená opatření, že by neměla upřednostňovat uprchlíky a Ukrajinu nad našimi občany, oni skutečně mají těžké období a ještě bohužel to bude velice náročné. Tvrdě se také pustil do guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka a označil jeho kroky za „Rusnokovu drahotu“.

video: facebook/Andrej Babiš