Češi volí europoslance. Babiš dorazil mezi prvními i s rodinou, pobídl váhavé

V Česku začaly volby do Evropského parlamentu. Lidé mají na výběr kandidáty ze 30 stran, hnutí nebo koalic. Volební místnosti jsou v pátek otevřeny do 22:00, a to zhruba na 14 800 místech v republice. K urnám mohou lidé dorazit také v sobotu od 8:00 do 14:00. Mezi prvními voliči byl předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

video: iDNES.tv