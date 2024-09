VIDEO: Místopředsedkyní Senátu za ANO by mohla být Vildumetzová, řekl Babiš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš předpokládá, že by jeho hnutí po výhře v senátních volbách mohlo mít nárok na místopředsedu. Mohla by to podle něj být například Jana Mračková Vildumetzová, kterou voliči do horní parlamentní komory poslali už v prvním kole. Řekl to dnes novinářům v Hluboké nad Vltavou, kde se účastní oslavy 80. narozenin bývalého prezidenta Miloše Zemana.

