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Babiš srovnal střet u Sněmovny s útokem na Kapitol

Domácí
Premiér Andrej Babiš dnes přirovnal noční demonstraci před Poslaneckou sněmovnou, kde se hlasovalo o zrušení koncesionářských poplatků pro veřejnoprávní média, k útoku na americký Kapitol před několika lety. Prezident Petr Pavel vyzval ke zklidnění situace. Zároveň vyjádřil pochybnosti o dobrých úmyslech vládního tábora ohledně hlasování.
video: Instagram/andrejbabis
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