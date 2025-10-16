Babiš tepe Fialu za rozpočet, prezidenta žádá o pomoc. Vznik vlády se může zdržet
16. 10. 2025 8:40 Domácí
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš znovu kritizoval kabinet Petra Fialy kvůli návrhu státního rozpočtu. Ocenil by, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala rozpočet na příští rok do Sněmovny. Podle Babiše by bylo chybou odkládat debatu na později, protože nová vláda může vzniknout až v prosinci. Ve videu na sociálních sítích si postěžoval i na „dopravní peklo v Praze“.
