Mezi zemědělci vládne nervozita. I když situace s vlhkostí půdy nebyla dobrá už od začátku dubna, v minulém týdnu se mapy projektu Intersucho nad Českou republikou zbarvily do ruda. Sucho zasáhlo 99 procent území. Pomoci by mohla studená fronta, která se do Česka o víkendu může dostat ze Slovenska.

video: Intersucho