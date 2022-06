VIDEO: ANO navrhlo, aby děti dostávaly 5 tisíc korun měsíčně až do konce roku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ANO navrhlo, aby děti dostávaly 5 tisíc korun měsíčně až do konce roku

Babišovo hnutí bude prosazovat, aby částku 5 tisíc nedostaly rodiny jednorázově, ale dostávaly tuto částku na všechny děti až do konce letošního roku. Máme s tím zásadní problém, je to málo, řekl předseda ANO Andrej Babiš o plánu vlády Petra Fialy vyplatit jednorázový příspěvek 5 tisíc korun dětem z rodin s ročním příjmem do milionu korun hrubého.

video: PSP ČR