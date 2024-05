VIDEO: ANO stále vystupuje proti vládnímu návrhu zákona o duchodové reformě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ANO stále vystupuje proti vládnímu návrhu zákona o duchodové reformě

Poslanci dnes dokončí první čtení vládního návrhu důchodové reformy, která zvyšuje věk odchodu do důchodu nad 65 let podle doby dožití. „Manipulují s čísly a ani to neumí vysvětlit,“ říká stínový ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka.

video: PSPČR