VIDEO: ANO nepůjde na jednání o důchodové reformě. Dám ji vládě, řekl Jurečka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ANO nepůjde na jednání o důchodové reformě. Dám ji vládě, řekl Jurečka

Opoziční hnutí ANO se rozhodlo, že nepůjde v pondělí na Hrad na jednání o důchodové reformě. Kancelář prezidenta republiky to oznámila v tiskové zprávě. „Mě to mrzí,“ reagoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Řekl, že on na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem dorazí.

video: PSP ČR