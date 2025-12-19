Apu bude v Plzni žít do dvou až tří let věku

Domácí
V úterý budou moci návštěvníci plzeňské zoo poprvé vidět mládě nosorožce indického, který se narodil na konci listopadu. Chovatelé žádají veřejnost, aby se chovala klidně a tiše. Vzácný sameček dostal jméno Apu.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:53

Apu bude v Plzni žít do dvou až tří let věku
Domácí
19. 12. 2025 14:18
01:01

Liberecký tunel otevírá po dlouhé rekonstrukci
Domácí
19. 12. 2025 13:46
02:19

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek
Sport
19. 12. 2025 13:44
00:38

Muž se vezl na spřáhle tramvaje. Policisté zjistili, že má sedět ve vězení
Krimi
19. 12. 2025 13:26
00:25

V Břeclavi zbourali starý most na hlavním tahu přes město, začínají stavět nový
Domácí
19. 12. 2025 12:50
00:35

Poprvé jsme zasáhli tanker ruské stínové flotily ve Středozemním moři, hlásí Kyjev
Zahraniční
19. 12. 2025 12:46
01:17

Silničáři u Přerova otevřeli poslední úsek D1
Domácí
19. 12. 2025 12:44
00:40

Tři země se dohodly, takže jsme nevinní, řekl Orbán
Zahraniční
19. 12. 2025 12:20
00:37

Celníci na Zlínsku objevili nelegální pálenici, zabavili i demižony s alkoholem
Krimi
19. 12. 2025 11:52
03:12

V Kyjově zrušili psí útulek kvůli novoročnímu ohňostroji
Domácí
19. 12. 2025 11:32
00:59

Ukrajina není připravena na mírové jednání, řekl Putin
Zahraniční
19. 12. 2025 11:28
00:50

Mustang bez kola i autobusy bez oken. Autovraky dál dělají ostudu
Domácí
19. 12. 2025 11:12
00:36

Policie pátrá po řidiči, který ohrozil tramvaj. Zranila se seniorka
Krimi
19. 12. 2025 11:08
00:35

Kamery pomohly dopadnout sprejera, který pomaloval i sídlo policie
Krimi
19. 12. 2025 10:48
03:00

Prioritou má být vždy národní obrana, řekl nový ministr Zůna za SPD
Domácí
19. 12. 2025 10:18
00:36

Náklaďák zvednutou korbou strhl most na jedoucí auta
Zahraniční
19. 12. 2025 10:16
00:28

Jednovaječná dvojčata přivedla na svět děti v jeden den
Lifestyle
19. 12. 2025 9:26
00:49

Střelce z univerzity našli mrtvého, byl jím bývalý student
Zahraniční
19. 12. 2025 8:46
00:58

Půjčka Ukrajině prošla, 24 států ručí. Česko po boku Orbána a Fica ne
Zahraniční
19. 12. 2025 8:46
00:41

Čtyři pokuty za auto, které radnice obklopila pruhy
Zahraniční
19. 12. 2025 8:34

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.