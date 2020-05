VIDEO: Akvapark duchů. Takto jste pražský vodní svět neviděli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Akvapark duchů. Takto jste pražský vodní svět neviděli

Bez vody, bez lidí, bez života. Tak to vypadá od poloviny března v Aquapalace Praha. Nucenou odstávku ale využili k první rozsáhlé rekonstrukci po 12 letech. Pojďte se podívat, jak to uvnitř (až hororově) vypadá. A díky tomu, že je veškerá voda vypuštěna, jsme se mohli podívat i do podzemí.

video: Matěj Smlsal, Adam Kvita, iDNES.tv