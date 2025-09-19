Archeologové pracují na D11 z Jaroměře do Trutnova
19. 9. 2025 18:12 Domácí
Na posledním úseku budoucí dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova začal archeologický průzkum. Odborníci už objevili stovky nálezů ze dvou bitev v 18. a 19. století. Raritou je podle nich hrob s těly několika vojáků, kteří bojovali v bitvě u Žďáru v roce 1745. V trase se očekává až několik tisíc nálezů.
