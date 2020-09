VIDEO: Architekti představili proměnu opuštěných chátrajících lázní Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Architekti představili proměnu opuštěných chátrajících lázní

Radnice v Chomutově už ví, jak by se mohly proměnit chátrající městské lázně s plaveckým bazénem. Z monumentální budovy z 80. let minulého století, která je od roku 2012 opuštěná, by se mohlo stát multifunkční centrum s knihovnou, koncertním sálem a wellness centrem.

video: iDNES.tv