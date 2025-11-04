Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky

Domácí
Pražský arcibiskup Jan Graubner ocenil Dominika Duku jako bojovníka, který někdy vzbudil rozruch. „Víme, že pokud za něco bojujeme, někdy uděláme chybu. Jsem vděčný za to, co Dominik Duka pro ČR udělal,“ uvedl v proslovu Graubner, který poté také jako první podepsal kondolenční knihu.
video: ČTK
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:39

Kvitová má šperky ráda. Odehrála s nimi i své nejúspěšnější turnaje
Společnost
4. 11. 2025 13:40
00:57

Lidé mohou u kondolenční knihy zavzpomínat na kardinála Duku
Domácí
4. 11. 2025 13:18
01:07

Ve Špindlerově Mlýně usazují nový most k propojení skiareálů
Domácí
4. 11. 2025 13:14
02:41

Žárlivec kvůli rozchodu napadl manželku, prořízl jí zápěstí, žena vykrvácela. Vrah si odsedí 17 let
Krimi
4. 11. 2025 13:00
07:53

Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí
4. 11. 2025 12:30
00:49

Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční
4. 11. 2025 12:24
01:02

Dárci těl pro výuku mediků mají památník na Ústředním hřbitově v Brně
Domácí
4. 11. 2025 12:18
01:08

Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
Domácí
4. 11. 2025 12:02
38:03

Ženský fotbal? Výzva. Práce v ČT už mi nic nepřinášela, říká Nekolná
Sport
4. 11. 2025 11:30
01:47

Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
Domácí
4. 11. 2025 11:18
04:01

Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky
Společnost
4. 11. 2025 11:16
00:49

Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey
Společnost
4. 11. 2025 10:54
01:53

Ukrajinská rozvědka ukázala výsadek v obklíčeném Pokrovsku
Zahraniční
4. 11. 2025 10:54
01:24

Na přání fanoušků zpět v Praze
Společnost
4. 11. 2025 10:38
01:03

Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink
Domácí
4. 11. 2025 9:44
01:10

Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun
Společnost
4. 11. 2025 8:58
01:58

V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Krimi
4. 11. 2025 8:34
00:37

Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Lifestyle
4. 11. 2025 8:26
01:02

Spolupráce s USA nemá smysl, dokud podporují sionistický režim, řekl Chameneí
Zahraniční
4. 11. 2025 8:14
01:47

Zemřel Kim Jong-nam. Byl formální hlavou KLDR, i když vládli jiní Kimové
Zahraniční
4. 11. 2025 7:48

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.