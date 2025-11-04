Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
4. 11. 2025 12:30 Domácí
Pražský arcibiskup Jan Graubner ocenil Dominika Duku jako bojovníka, který někdy vzbudil rozruch. „Víme, že pokud za něco bojujeme, někdy uděláme chybu. Jsem vděčný za to, co Dominik Duka pro ČR udělal,“ uvedl v proslovu Graubner, který poté také jako první podepsal kondolenční knihu.
01:39
Kvitová má šperky ráda. Odehrála s nimi i své nejúspěšnější turnaje
Společnost4. 11. 2025 13:40
00:57
Lidé mohou u kondolenční knihy zavzpomínat na kardinála Duku
Domácí4. 11. 2025 13:18
01:07
Ve Špindlerově Mlýně usazují nový most k propojení skiareálů
Domácí4. 11. 2025 13:14
02:41
Žárlivec kvůli rozchodu napadl manželku, prořízl jí zápěstí, žena vykrvácela. Vrah si odsedí 17 let
Krimi4. 11. 2025 13:00
07:53
Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí4. 11. 2025 12:30
00:49
Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční4. 11. 2025 12:24
01:02
Dárci těl pro výuku mediků mají památník na Ústředním hřbitově v Brně
Domácí4. 11. 2025 12:18
01:08
Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
Domácí4. 11. 2025 12:02
01:47
Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
Domácí4. 11. 2025 11:18
04:01
Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky
Společnost4. 11. 2025 11:16
00:49
Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey
Společnost4. 11. 2025 10:54
01:53
Ukrajinská rozvědka ukázala výsadek v obklíčeném Pokrovsku
Zahraniční4. 11. 2025 10:54
01:24
Na přání fanoušků zpět v Praze
Společnost4. 11. 2025 10:38
01:03
Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink
Domácí4. 11. 2025 9:44
01:10
Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun
Společnost4. 11. 2025 8:58
01:58
V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Krimi4. 11. 2025 8:34
01:02