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Arcibiskup Přibyl vyrazil se studenty na pochod k připomínce masakru

Domácí
Před desátou hodinou odsloužil arcibiskup Stanislav Přibyl bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Postoloprtech v tradičním liturgickém rouchu. V deset hodin už ale – převlečený do sportovního oblečení, s turistickými hůlkami v ruce a batohem na zádech – vyrazil na studentský pochod, který připomíná masakr německy mluvícího obyvatelstva na přelomu května a června 1945. Pátého ročníku vzpomínkové akce se letos zúčastnil rekordní počet lidí.
video: iDNES.tv
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