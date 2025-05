VIDEO: Areál baziliky v Krupce prochází rekonstrukcí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Areál baziliky v Krupce prochází rekonstrukcí

Areál baziliky Panny Marie Sedmibolestné ve čtvrti Bohosudov v Krupce na Teplicku prochází náročnou obnovou. Chrám při ní dostane novou střechu a desítky let chátrající ambit, do kterého sovětští vojáci v minulém století necitlivě vestavěli garáže, získá původní barokní podobu. Oprava významné národní kulturní památky z počátku 18. století má trvat do roku 2027 a vyjde na více než sto milionů korun.

video: iDNES.tv