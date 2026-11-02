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Armádu čeká zásadní proměna. Náčelník Hlaváč představil vizi do roku 2040

Domácí
Česko stojí před nejzásadnější proměnou své obrany za poslední desítky let. Ministerstvo obrany dokončilo novou Koncepci výstavby Armády České republiky do roku 2040.
video: ČTK
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