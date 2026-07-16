Česká armáda má nový transportní letoun. Tankovat může i za letu
16. 7. 2026 17:36 Domácí
Armáda dnes dostala letounu Embraer C-390 Millennium, čímž tak získává schopnosti, které jí dosud chyběly. Při dnešním slavnostním představení letounu na letišti v pražských Kbelích to řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Nový stroj zvýší akceschopnost vzdušných sil a bude možné jej využít k přepravě techniky, výsadkářů, tankování za letu, zdravotnické evakuaci i podpoře integrovaného záchranného systému.
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