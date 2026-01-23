Armáda mohla Ukrajině poskytnout čtyři letouny L-159. Rozhodnout ale měla vláda, řekl Řehka
23. 1. 2026 16:00 Domácí
Náčelník generálního štábu Karel Řehka konstatoval, že ve stanovisku armády ze srpna loňského roku je napsáno, že Česko čtyři kusy letounů postrádat může a nebude tím ohrožena bezpečnost ČR. „Armáda byla připravena letouny vyčlenit,“ řekl. Vyvrátil tak slova ministra obrany Zůny.
01:51