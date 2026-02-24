Řehka varuje před škrty v obraně, podle Zůny bezpečnost není otázkou procent HDP
24. 2. 2026 11:56 Domácí
Nikdy se nesmí opakovat stav, kdy obrana ČR směřovala do trosek a všichni se tvářili, že se nic neděje. Na úterním velitelském shromáždění české armády to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na jeho slova následně navázal ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který se akce ve funkci účastní poprvé. Oba mluvili o problémech, se kterými se česká armáda potýká.
