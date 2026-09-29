Armáda u Vyškova testuje drony a obranu proti nim
29. 9. 2026 17:10 Domácí
Česká armáda v těchto dnech testuje bezpilotní systémy a obranu proti nim ve Vojenském újezdu Březina u Vyškova. Do třetího ročníku cvičení Drone Shield 2026 se zapojilo přes 70 společností ze 17 zemí světa a pozorovatelé z armád NATO. Letošní ročník je výjimečný zapojením zahraničních subjektů, včetně ukrajinských firem, ve kterých působí bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
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Armáda u Vyškova testuje drony a obranu proti nim
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