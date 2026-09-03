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Arriva nasazuje na trase do Domažlic repasované Stadlery

Domácí | Zprávy z dráhy
Společnost Arriva v Plzni představila první dvě kompletně modernizované tříčlánkové motorové jednotky Stadler, které od prosince nasadí na krajem objednávané spoje mezi Plzní a Domažlicemi. S celostátní změnou jízdních řádů společnost převezme tuto linku P3 od Českých drah.
video: iDNES.tv
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