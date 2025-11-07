Auta na náhradní objížďce v Brně pravidelně vjíždí na chodníky
7. 11. 2025 15:52 Domácí
Auta běžně projíždějící po chodnících, nebezpečné předjíždění cyklistů, nemožnost zaparkovat před vlastními domy. Tak vypadá situace v části brněnských Obřan, kudy vede částečná objížďka rozkopané Fryčajovy ulice, která je významnou spojkou do nedalekých Bílovic nad Svitavou. Dopravní kolaps zde podle místních nenastal jen díky tomu, že se zavírají oči nad soustavným porušováním předpisů. Brno vedle těchto stížností čelí také žalobě spolku z Bílovic.
