Hlavní tah z Hradce Králové do Jičína je pro řidiče zkouškou nervů. Mohou za to uzavírky a dopravní omezení na čtyřech místech čtyřicetikilometrové trasy. Cesta se protáhne o desítky minut. Navíc do Hořic nejspíš ve čtvrtek 3. října zamíří nadměrný náklad, který zcela zastaví provoz v centru.

