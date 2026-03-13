Autem do parku? Stačí mít v kufru tenisovou raketu

Část politiků v Brně řeší problém, kdy někteří řidiči z auty jezdí přímo do největšího městského parku Lužánky. Paradoxem je, že auta míří k tamnímu sportovišti. Jeho návštěvníci tak nejsou ochotni zaparkovat v okolních ulicích a dojít pár kroků navíc.
video: iDNES.tv
