Číňan, který umí překvapit. BYD Sealion 5 nás bavil
22. 10. 2026 8:30 Domácí
Vypadá dobře, jezdí svižně a za volantem nedělá zbytečné drama. BYD Sealion 5 nás při testu přesvědčilo, že zajímavé auto nemusí pocházet jen od zavedených evropských značek.
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