Vyzkoušeli jsme EVO Cuatro, dostupný crossover pro nenáročné zákazníky

Nový přírůstek do tuzemských showroomů od italské značky DR Automobiles se jmenuje EVO Cuatro, je to crossover za rozumnou cenu. Konkurent Dacie Duster a Škody Karoq po designové stránce zaujme mohutnou a nápadnou přídí. Interiér vypadá evropsky, a je překvapivě dobře zpracovaný. Všudypřítomné tvrdé plasty vás ale rychle vrátí zpět do reality low-costu. Po otevření dveří vás navíc udeří do nosu ostrý chemický pach, který se v moderních čínských autech už často nevyskytuje.
video: iDNES.tv
