Z autobusů vytvořili obří srdce, děkují tím za pomoc

Z několika linkových autobusů vytovřili řidiči Dopravního podniku města Brno obří srdce. Srdcem z autobusů děkují těm, kteří pomáhají zvládnout pandemii Covid-19. „Dnes je to rok od vyhlášení nouzového stavu, rok od chvíle, co se mnohým obrátil život naruby. Díky vám všem za to, že pomáháte, že to dáváte, že s námi jezdíte. Jezdíme pro vás a myslíme na vás!“ vzkázal dopravní podnik.

video: Dopravní podnik města Brna