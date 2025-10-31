Autobusy mají problémy na plánované objízdné trase, v zatáčkách překáží zábrany

Autobus má od soboty jezdit po vyasfaltovaných cestách mezi poli z Brna do Bílovic nad Svitavou. Oficiální objížďka totiž měří pro ostatní dvacet kilometrů. Jenže autobus se mezi poli nezvládá vytočit, jak zjistil dopravní podnik při zkouškách v tomto týdnu.
video: Lucie Konvičková
