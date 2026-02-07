Více než tisíc rozpadajících se vraků leží na největším evropském autohřbitově

Největší dochovaný evropský autohřbitov stále láká milovníky starých vozidel. Nacházejí se tam totiž přes tisíc rozpadajících se aut, které ale mají své neuvěřitelné kouzlo.
video: Lukáš Hron
