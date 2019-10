VIDEO: Zkusili jsme autoškolu na automat. V čem se liší? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V autoškolách roste zájem o výcvik na auta s automatickou převodovkou. Například pražská Autoškola King má už 30 procent žáků na automat. Jsou to například starší dámy, které ovdověly a najednou potřebují řídit. Dále to jsou cizinci či manažeři. Spousta lidí ale nedělá celou autoškolu. Jelikož mají řidičák na manuál, jen si zaplatí jednu či dvě kondiční jízdy, aby se naučili s automatem. Poprvé do auta na automat sedl i reportér iDNES.tv Matěj Smlsal. A zjistil, co už v životě nesmí udělat.

video: Matěj Smlsal, Šimon Neumann, iDNES.tv