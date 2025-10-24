Azbest z bývalého žďárského úřadu musí pryč

Budovu bývalého úřadu na žďárském náměstí zbavují dělníci boletických panelů s obsahem azbestu. Protože by azbest při uvolnění mohl škodit zdraví, musí být rozebírané stěny zakryté a budova hermeticky uzavřená.
