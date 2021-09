VIDEO: Politici se pohádali kvůli covidu. Že se nestydíte, vyčítal Babišovi Bartoš Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokud by se zhoršila epidemiologická situace, musela by podle ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka vláda obnovit plošné testování. Řekl to v předvolební debatě lídrů stran v pořadu Speciál 360°: Hlas lidu na CNN Prima News. Premiér Andrej Babiš mluvil o tom, že jsme nejpromořenější země na světě. Kvůli covidu a jeho dopadům se nejvíce hádal s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem.

video: CNN Prima News