Premiér Babiš a ministr zdravotnictví Blatný žádají o prodloužení nouzového stavu o 14 dní

Premiér Andrej Babiš žádá o nouzový stav alespoň do konce února. „Dejte nám dva týdny,“ řekl premiér poslancům. Vláda původně požádala o nouzový stav do 16. března. Nyní je schválen do 14. února. Babiš se pokoušel ještě na poslední chvíli najít podporu pro prodloužení nouzového stavu u opozice. Jednání s ní ale zkrachovalo.

video: PSP ČR