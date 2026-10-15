„Nikdo o tom nemluví, jen vy.“ Babiš v Bruselu odmítl, že je ve střetu zájmů
15. 10. 2026 13:06 Domácí
„Nemluví o tom nikdo. Mluvíte o tom jenom vy, česká média,“ odpověděl Andrej Babiš redaktorce na otázku o svém střetu zájmů. Český premiér opět zopakoval, že v souvislosti se společností Agrofert není ve střetu zájmů, jde podle něj o nesmysl.
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