Babiš v Praze přijal Fica. Táhni do Ruska, pokřikovali na slovenského premiéra
27. 10. 2026 17:28 Domácí
Premiér Andrej Babiš v úterý přijal ve Strakově akademii slovenského předsedu vlády Roberta Fica. Jedním z hlavních bodů programu je odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě sídla vlády. Před úřadem vlády čekali na Fica demonstranti, odhadem deset či dvacet. Současný Babišův kabinet kritizoval bývalou vládu Petra Fialy, že za jejího vládnutí vztahy se Slovenskem výrazně ochladly.
01:01
Přestavba uzlu v České Třebové nabírá tempo
Domácí27. 10. 2026 18:14
03:34
Televizi zdarma vláda nezařizuje, s úroky se změna prodraží, řekla Kovářová
Domácí27. 10. 2026 17:56
04:54
Babiš v Praze přijal Fica. Táhni do Ruska, pokřikovali na slovenského premiéra
Domácí27. 10. 2026 17:28
01:57
Pellegrini se staví Ficovi na odpor. Kvůli ministrovi osloví Ústavní soud
Zahraniční27. 10. 2026 16:58
01:03
Z odcizené karty vybral přes třicet tisíc korun
Krimi27. 10. 2026 16:30
00:54
Studenti v Olomouci podpořili veřejnoprávní média
Domácí27. 10. 2026 15:30
00:57
Antverpy dobývá čokokudlanka i chobotnice
Domácí27. 10. 2026 15:26
00:42
Severní Korea namířila děla na jih. U hranic panují obavy z eskalace
Zahraniční27. 10. 2026 15:24
00:36
První úprava na Dvoreckém mostě. Piktogramy u zastávek oddělují cyklisty od pěších
Domácí27. 10. 2026 15:18
01:15
Opilý řidič kamionu na D2 a ujíždějící opilý šofér zaměstnali jihomoravské policisty
Krimi27. 10. 2026 15:12
00:44
Největší deeskalace od začátku války. Příměří v Oleškách má trvat šest dní
Zahraniční27. 10. 2026 15:12
00:51
Ve Zlíně vypouštějí Kudlovskou přehradu
Domácí27. 10. 2026 14:42
00:33
Srbská veřejnoprávní RTV se omluvila divákům za roky jednostranného zpravodajství
Zahraniční27. 10. 2026 13:48
00:30
Nápis na chodníku před kanceláří ANO je pryč
Domácí27. 10. 2026 13:42
00:38
Železniční trať do Slavonic opraví, cesta bude o půl hodiny kratší
Domácí27. 10. 2026 13:40
02:18
Řidič na kokainu naboural a pak řádil na střeše auta
Krimi27. 10. 2026 13:12
02:53
Pokud povedeme tuto zemi do hospodářského průšvihu, mají se nám platy snížit, řekl Jakob
Domácí27. 10. 2026 13:06
01:04
Spisovatel se ponořil do svého románu
Domácí27. 10. 2026 12:56
01:59
Fantastický Postava, v nájezdech vynuloval McDavida i Draisaitla
Sport27. 10. 2026 12:34
01:00