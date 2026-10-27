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Babiš v Praze přijal Fica. Táhni do Ruska, pokřikovali na slovenského premiéra

Domácí
Premiér Andrej Babiš v úterý přijal ve Strakově akademii slovenského předsedu vlády Roberta Fica. Jedním z hlavních bodů programu je odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě sídla vlády. Před úřadem vlády čekali na Fica demonstranti, odhadem deset či dvacet. Současný Babišův kabinet kritizoval bývalou vládu Petra Fialy, že za jejího vládnutí vztahy se Slovenskem výrazně ochladly.
video: iDNES.tv
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