Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

„Natrhla mi zadek,“ řekl Havlíček. Babiš přidal intimní tajemství

Domácí
Narážky na intimní partie, „natržený zadek“ a vyšetřování různých částí těla. Premiér Andrej Babiš s vicepremiérem Karlem Havlíčkem rozjeli v podcastu Sorry jako sérii dvojsmyslů, do kterých zapojili i svou hostku Petru Absolonovou, zdravotní sestru a kandidátku ANO do Senátu. „Byla to nadsázka,“ hájí pořad premiér v době vrcholící předvolební kampaně.
video: YouTube/@Sorry jako
Sdílet video

Další videa

01:02

Policisté a hasiči pomáhali muži, který zůstal viset na stromě
Krimi
1. 10. 2026 15:26
01:18

„Natrhla mi zadek,“ řekl Havlíček. Babiš přidal intimní tajemství
Domácí
1. 10. 2026 15:20
00:22

Obchodní galerie se kvůli parkování pře se Vsetínem
Domácí
1. 10. 2026 14:08
00:40

Na vinicích pomáhají plašit špačky zvuky dravců
Domácí
1. 10. 2026 13:58
00:50

Na oblouku Trojského mostu ležel muž, po příjezdu policie dobrovolně slezl
Domácí
1. 10. 2026 13:34
00:52

Ruské drony zasáhly Jižní most v Kyjevě, metro i povrchová doprava přes něj stojí
Zahraniční
1. 10. 2026 13:32
00:46

Hegseth zřizuje Úřad pro náboženské záležitosti. „Bude podřízen přímo nejvyššímu vedení“
Zahraniční
1. 10. 2026 13:26
00:56

Teplárny Brno využívají nově dřevní štěpku na výrobu tepla
Domácí
1. 10. 2026 12:48
02:52

NPC zasáhla proti výrobcům produktů se syntetickými kanabinoidy
Krimi
1. 10. 2026 12:44
00:35

Paraglidista uvázl na stromě, z patnáctimetrové výšky ho sundali hasiči
Krimi
1. 10. 2026 12:28
00:53

Policisté protáhli nastávající rodiče mířící do porodnice kolonou
Domácí
1. 10. 2026 12:18
00:53

Opilý Rus v Gruzii oslavoval Putina z balkonu, při tom močil dolů
Zahraniční
1. 10. 2026 12:08
00:23

Požár ve Vysokém Mýtě vyhnal z domu desítky lidí
Krimi
1. 10. 2026 12:02
02:54

Umíme počítat, víme, že 92 je méně než 108, stejně to není zbytečné, řekl Rakušan
Domácí
1. 10. 2026 12:00
01:11

Hrob Karla Gotta nově zdobí otisk jeho dlaní
Domácí
1. 10. 2026 12:00
01:03

„Tlouštík Kim“. Severokorejský vůdce váží přes 140 kilo, zjistila jihokorejská rozvědka
Zahraniční
1. 10. 2026 11:36
01:54

Nechápu, proč nasazují psí hlavu čerpadlářům, řekl k regulaci cen Kupka
Domácí
1. 10. 2026 11:32
00:24

Chyba v populární videohře. Fotbalistky se na hřišti objevují ve spodním prádle
Zahraniční
1. 10. 2026 10:54
00:37

Kriminalisté prověřují dva případy sexuálního násilí
Krimi
1. 10. 2026 10:38
47:34

Veletrh ukáže kondici českého průmyslu. Firmy hledají cestu od aut k obraně
Domácí
1. 10. 2026 10:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.