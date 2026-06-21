Babiš po půlroce vlády: možná všichni v koalici nejsou tak kompetentní, ale učí se
21. 6. 2026 14:20 Domácí
Premiér Andrej Babiš v Partii Terezie Tománkové zhodnotil práci své vlády po prvním půlroce vládnutí. Babiš odmítl změny ve vládním složení a vymezil se také proti kritice ohledně novely zákona zvané lex Babiš. Předseda vlády také zkritizoval Českou národní banku za zvýšení úrokových sazeb a připustil změny v zastropování cen pohonných hmot i možné zdanění tichého vína.
01:08
Babiš po půlroce vlády: možná všichni v koalici nejsou tak kompetentní, ale učí se
Domácí21. 6. 2026 14:20
00:39
Fanoušci ve fanzoně v centru Brna sledují závod Moto2 s Filipem Salačem
Domácí21. 6. 2026 14:16
01:13
Plzeň slavila dvojité trolejbusové výročí
Domácí21. 6. 2026 11:48
00:51
Mnozí fanoušci jsou během MotoGP ubytovaní v okolních kempech
Domácí21. 6. 2026 11:22
04:48
Nedvěd promluvil o kritice výkonů, únavě i pozitivních slovech trenéra Koubka
Sport21. 6. 2026 8:58
01:23
Vance přiletěl do Švýcarska. Začínají jednání o íránském jaderném programu
Zahraniční21. 6. 2026 8:52
00:24
V Dražkovicích otevřeli sanatorium s domovem pro seniory, nabídne 230 lůžek
Domácí21. 6. 2026 8:46
01:38
Trailer k dokumentu Dvě deci tuše
Společnost21. 6. 2026 8:30
01:12
Nadšenci zachránili zničenou kapli na Litoměřicku
Domácí21. 6. 2026 8:30
01:38
Kytary inspirované ikonickými automobily od Lexusu, Alfy Romeo, Porsche a Fordu
Technika21. 6. 2026 0:06
01:49
Mateřství je výzvou, kdo říká, že ne, lže. Nebo netráví dost času s dětmi, míní Maria Dušička
01:22
Tom Sean Pšenička natáčí film o českém pornu
01:10
V budově Duplexu na Václavském náměstí hořelo
Krimi20. 6. 2026 23:34
01:13
Útočník v ruském Krasnodaru v nákupním centru pobodal několik lidí, jednu ženu zabil
Zahraniční20. 6. 2026 21:42
02:02
Trenér Suchopárek o zraněném Juráskovi, remíze s JAR i zápasu s Mexikem
Sport20. 6. 2026 20:30
01:54
TOP 09 slibuje, že bude na barikádách na obranu veřejnoprávních médií
Zahraniční20. 6. 2026 20:24
00:28
Zaječice ve středních Čechách zasáhlo krupobití
Domácí20. 6. 2026 19:56
00:58