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Babiš je dotační feťák, řekl Hřib

Domácí
Premiér Andrej Babiš je podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba „dotační feťák“ a jeho Agrofert stále sosá dotace. Tak ostře se Hřib do předsedy vlády pustil na mimořádné schůzi Sněmovny před hlasováním o nedůvěře vládě.
video: PSP ČR
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