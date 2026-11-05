Rozhodli jsme se napravit zanedbaný systém protivzdušné obrany, řekl Babiš
5. 11. 2026 10:30 Domácí
Na konferenci Prague Security Dialogue 2026 věnované bezpečnosti vystoupil premiér Andrej Babiš. Konference se zaměřuje na budoucnost české obrany, obranné výdaje a roli domácího obranného průmyslu v kontextu aliančních závazků i globální konkurence.
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