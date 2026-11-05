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Rozhodli jsme se napravit zanedbaný systém protivzdušné obrany, řekl Babiš

Domácí
Na konferenci Prague Security Dialogue 2026 věnované bezpečnosti vystoupil premiér Andrej Babiš. Konference se zaměřuje na budoucnost české obrany, obranné výdaje a roli domácího obranného průmyslu v kontextu aliančních závazků i globální konkurence.
video: Prague Security Dialogue
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