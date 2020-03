VIDEO: Je to nevídaná zkouška, odpusťte chyby a komplikace v životě, řekl Babiš národu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiér Andrej Babiš poděkoval v projevu lidem, že pomáhají tím, že chápou a respektují nutnost mimořádných opatření vlády, která se snaží zabránit rozšíření infekce koronaviru. „Odvaha nás provázela v těžkých dobách a posilovala naše národní sebevědomí. Našeho ducha. Odvaha, ohleduplnost a vzájemná pomoc, to je to, co vidím dnes,“ řekl Babiš.

video: ČTK