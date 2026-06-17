Babiš jde proti kratomu. Bude ho možné koupit až od 21 let, už ne na internetu
17. 6. 2026 15:10 Domácí
Opatření proti kratomu, což je droga, kterou mají v oblibě mladí lidé a dá se nyní sehnat i třeba ve večerkách, představil premiér a předseda ANO Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a ministryní financí Alenou Schillerovou. „Kratom je nebezpečí pro naše děti. Chceme zvýšit věkovou hranici z 18 na 21 let a zakázat prodej přes internet,“ řekl Babiš.
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