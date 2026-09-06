„Nelíbí se mi to, ochranka za nic nemůže.“ Babiš reagoval na Macinkův rozhovor s mužem v kukle
6. 9. 2026 13:50 Domácí
Premiérovi Andreji Babišovi se nelíbí vystupování ministra zahraničí Petra Macinky, který v létě poskytl rozhovor muži v kukle a podle tvrzení autorů rozhovoru se ocitl v blízkosti maket zbraní i atrapy výbušniny. „Nelíbí se mi to, ale ani to nechci komentovat. Ochranka samozřejmě za nic nemůže. Možná se to líbí voličům Motoristů,“ reagoval premiér.
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„Nelíbí se mi to, ochranka za nic nemůže.“ Babiš reagoval na Macinkův rozhovor s mužem v kukle
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