Desítky tisíc migrantů v Ceutě? Stejný scénář jako u Merkelové, říká Babiš
2. 8. 2026 12:22 Domácí
Situaci ve španělské Ceutě, kam tento týden pronikly desítky tisíc migrantů z území Maroka, přirovnává premiér Andrej Babiš k situaci, kdy bývalá německá kancléřka Angela Merkelová kývla na to, že Německo přijme uprchlíky před válkou ze Sýrie se slovy - Wir schaffen das, tedy zvládneme to. Španělský premiér Pedro Sanchez se podle něj rozhodl dělat stejnou politiku.
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Desítky tisíc migrantů v Ceutě? Stejný scénář jako u Merkelové, říká Babiš
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