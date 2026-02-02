Nemáme žádný zájem na eskalaci sporu s panem prezidentem, řekl Babiš
2. 2. 2026 15:32 Domácí
Ve středu by se měl předseda vlády Andrej Babiš setkat s prezidentem Petrem Pavlem. O sporu mezi Turkem, Macinkou a Petrem Pavlem řekl, že je to spor o ochraně osobnosti a s vládou to nemá nic společné. A také že vláda nemá zájem na eskalaci tohoto sporu.
