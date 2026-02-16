Babiš představil nového kandidáta do vlády. Je to poslanec Červený
16. 2. 2026 14:42 Domácí
Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy sobě místo poslance Filipa Turka. Je jím poslanec Igor Červený zvolený ve Středočeském kraji. „Udělali jsme ústupek Pražskému hradu, ten ústupek je správný,“ řekl po jednání vlády Turek.
