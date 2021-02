VIDEO: Babiš: Pokud by se neprodloužil nouzový stav, bude to katastrofa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Babiš: Pokud by se neprodloužil nouzový stav, bude to katastrofa

Premiér Andrej Babiš letí ráno s expertním týmem na koronavirus do Maďarska. Se svým protějškem Viktorem Orbánem bude jednat o očkování, maďarské zkušenosti s ruskou vakcínou Sputnik V či o léku bamlanivimab, který podle úterního Babišova vyjádření Česká republika nakoupí. Zároveň před odletem upozornil na to, že pokud by se neprodloužil nouzový stav, nastala by katastrofa v počtu hospitalizovaných i zemřelých.

video: iDNES.tv