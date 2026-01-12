Babiš prozradil detaily muniční iniciativy
12. 1. 2026 16:28 Domácí
České firmy v muniční iniciativě pro Ukrajinu zajistily vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček. Podle Babiše bývalý kabinet Petra Fialy z ODS o projektu mlžil a skrýval ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství.
00:53
Vodohospodáři pomocí remorkéru a bagru rozbíjeli led na Berounce
Domácí12. 1. 2026 17:50
01:43
Posádka Martina Macíka dojela po havárii osmou etapu bez předního okna
Technika12. 1. 2026 17:24
00:37
Služební pes hasičů testoval speciální přilbu s kamerou
Krimi12. 1. 2026 17:00
00:18
Policie zadržela mladíka s airsoftovou zbraní
Krimi12. 1. 2026 16:28
02:56
Babiš prozradil detaily muniční iniciativy
Domácí12. 1. 2026 16:28
00:30
NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě, říká Rutte
Zahraniční12. 1. 2026 16:24
00:37
Ze zamrzlého vodopádu se utrhla masa ledu
Zahraniční12. 1. 2026 16:08
00:37
Fenomén pornohvězd. Žebříčku vévodí Angela White
Lifestyle12. 1. 2026 15:34
00:25
Hoch v Kyjevě pobodal spolužáka a učitelku, zřejmě byl v kontaktu s Rusy
Zahraniční12. 1. 2026 15:08
00:40
V Olomouci se šlo švihlou chůzí už třetí rok
Domácí12. 1. 2026 15:00
00:18
Opilec prorazil hlavou dveře budějovické perníkové chaloupky
Krimi12. 1. 2026 14:58
02:59
Filip Turek bude zmocněncem pro Green Deal, rozhodla vláda
Domácí12. 1. 2026 14:06
02:26
Babiš: Gigafactory v Dolní Lutyni je příklad toho, jak předchozí vláda lhala
Domácí12. 1. 2026 13:56
00:46
Běžkaři si užívají pohádkovou zimu v hradeckých lesích
Domácí12. 1. 2026 13:38
01:20
Před márnicí v Teheránu se hromadí těla demonstrantů
Zahraniční12. 1. 2026 13:34
01:32
Kennedy kritizuje Německo. Lékaři prý čelí trestům za covidové výjimky
Zahraniční12. 1. 2026 13:14
00:50
V Brně hlídá nádraží i soukromá ostraha, denně nachodí až 45 tisíc kroků
Domácí12. 1. 2026 13:00
00:35
Vaše střecha je moje cesta. Neuvěřitelná vesnice popírá pravidla statiky
Zahraniční12. 1. 2026 12:36
00:45