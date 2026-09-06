Budeme stavět a pak to vyřešíme, řekl Babiš ke schodku 389 miliard
6. 9. 2026 10:56 Domácí
Premiér Andrej Babiš odmítl kritiku vůči navrhovanému státnímu rozpočtu na příští rok, který je podle ministryně financí Aleny Schillerové připraven se schodkem ve výši 389 miliard korun. Babiš oznámil, že je potřeba dokončit některé zásadní stavební projekty, poté chce jeho vláda začít schodek řešit, ale zároveň i více investovat. Premiér kvůli schodku zkritizoval Českou Národní Banku.
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